В Башкирии налоговики за год подали 252 иска о банкротстве граждан и ИП

Львиная доля долгов приходится на юридических лиц.

Налоговая служба Башкирии опубликовала данные об итогах своей деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По официальным данным, в 2017 году ФНС подала в арбитражные суды Башкирии 252 заявления о признании должников банкротами. Общая сумма исков при этом превысила 1,3 млрд рублей.

Как уточнили в республиканской Управлении ФНС, максимальная часть долгов приходится на юрлиц – это 1,07 млрд рублей. Остальная часть касается физических лиц – граждан и индивидуальных предпринимателей – это 67 исков о банкротстве на общую сумму в 230 млн рублей.

Известно, что по ситуации на начало 2018 года общее число индивидуальных предпринимателей и граждан, находящихся процедурах банкротства, достигло 1 047. Количество предприятий, переживающих процедуру банкротства, составило 775.