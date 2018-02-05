В Башкирии на питание осуждённых в 2017 году потратили 340 млн рублей

На питание каждого осуждённого в день тратится 83 рубля.

В 2017 году башкирское управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) потратило на питание осуждённых 340 млн рублей, по минимальной норме питания 83 рубля в день на каждого осуждённого. Ряд категории питается лучше. Так, суточный паек несовершеннолетнего обходится в 141 рубль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, большая часть продуктов производится самими осуждёнными.

- 66% молока мы производим сами, масло 79%. Хлеб, макароны и свежие овощи на 100% свои, мясо 54. Планируется начать производство круп и довести долю собственного производства до 57%, так же будем запускать цеха по производству сгущёнки и маргарина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве рассказали, что продукты производятся только для себя.

В среднем по России на питание одного осуждённого тратится 72 рубля, об этом корреспонденту «Российской газеты» рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.