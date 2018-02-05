В Башкирии на питание осуждённых в 2017 году потратили 340 млн рублей
В 2017 году башкирское управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) потратило на питание осуждённых 340 млн рублей, по минимальной норме питания 83 рубля в день на каждого осуждённого. Ряд категории питается лучше. Так, суточный паек несовершеннолетнего обходится в 141 рубль.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, большая часть продуктов производится самими осуждёнными.
- 66% молока мы производим сами, масло 79%. Хлеб, макароны и свежие овощи на 100% свои, мясо 54. Планируется начать производство круп и довести долю собственного производства до 57%, так же будем запускать цеха по производству сгущёнки и маргарина, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в ведомстве рассказали, что продукты производятся только для себя.
В среднем по России на питание одного осуждённого тратится 72 рубля, об этом корреспонденту «Российской газеты» рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
- К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства, - сказал он. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т.д. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе, - сказал Максименко, заявив, что благодаря новой системе ведомство смогло вернуть с бюджет 1,2 млрд рублей.