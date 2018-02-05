Башкирская содовая компания разместила облигации на 8 миллиардов рублей

Это на 3 миллиарда выше первоначального объявленного объема эмиссии.

АО «БСК» провела успешное облигационное размещение, сообщили в компании. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда выше первоначально объявленного компанией объема эмиссии.

Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых. В результате удовлетворены 38 заявок на общую сумму 8 миллиардов рублей.

- В первую очередь хотим поблагодарить эмитента за профессиональную работу и готовность доверять организаторам на всем пути к этому успешному завершению сделки. Безусловно, успех дебютного размещения АО «БСК» состоит даже не в ставке купона, а в признании инвесторами кредитной истории эмитента. На нашем рынке появились облигации национального чемпиона в своей индустрии, – прокомментировал результаты размещения первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Профессионально оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил:

- Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами.

Приветствуя нового эмитента, член Правления - управляющий директор по фондовому рынку «Московской Биржи» Анна Кузнецова сказала:

- Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».

Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил:

- Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей.

Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.

По оценкам ГАЗПРОМБАНКА и РОСБАНКА, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО "БСК" на локальном рынке - это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.

Итоги дебютного размещения облигаций АО «БСК» (ruA+ Эксперт РА)

Биржевые облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.

Объем размещения 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.

Площадка – Московская Биржа.