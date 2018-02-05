Башкирская содовая компания разместила облигации на 8 миллиардов рублей
АО «БСК» провела успешное облигационное размещение, сообщили в компании. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда выше первоначально объявленного компанией объема эмиссии.
Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых. В результате удовлетворены 38 заявок на общую сумму 8 миллиардов рублей.
- В первую очередь хотим поблагодарить эмитента за профессиональную работу и готовность доверять организаторам на всем пути к этому успешному завершению сделки. Безусловно, успех дебютного размещения АО «БСК» состоит даже не в ставке купона, а в признании инвесторами кредитной истории эмитента. На нашем рынке появились облигации национального чемпиона в своей индустрии, – прокомментировал результаты размещения первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Профессионально оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил:
- Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами.
Приветствуя нового эмитента, член Правления - управляющий директор по фондовому рынку «Московской Биржи» Анна Кузнецова сказала:
- Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».
Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил:
- Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей.
Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.
По оценкам ГАЗПРОМБАНКА и РОСБАНКА, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО "БСК" на локальном рынке - это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.
Итоги дебютного размещения облигаций АО «БСК» (ruA+ Эксперт РА)
Биржевые облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.
Объем размещения 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.
Площадка – Московская Биржа.
Общий объем спроса превысил 18 млрд рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.