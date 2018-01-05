Рустэм Хамитов рассказал об инвестициях в Башкирию

Глава региона дал интервью «Газете.ру».

Сегодня «Газета.ру» опубликовала большое интервью с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В нем он рассказал о текущих и потенциальных инвестпроектах.

За 2017 год в Башкирию было привлечено более 300 млрд рублей инвестиций, сообщил Рустэм Хамитов. Из них только 10 процентов – иностранные капиталы.

Глава республики рассказал о ряде крупных инвестпроектов:

- Австрийская компания Kronospan разместила в республике предприятие. Первую очередь лесоперерабатывающих мощностей построили за 200 млн евро. Сейчас строится вторая, тоже за 200 млн евро. Будет и третья, примерно за такую же цену.

- Сейчас на последней стадии проектирования находится цементное предприятие. Суммарно инвестиции оцениваются в 150-180 млн долларов. Подготовлена документация на сборку китайских тракторов на одном из предприятий республики, - также сказал он. - Кроме того, австрийская компания Lasselsberger начинает строить завод сухих строительных смесей и белого цемента, который используется в медицинской промышленности. Суммарные инвестиции в это предприятие оцениваются в 220 млн евро.