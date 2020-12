Глава Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов провел совещание с генеральным директором итальянской компании по производству спанбонда Кристиной Париси. Они обсудили идею строительства в республике предприятие по производству нетканого полипропиленового полотна.

Также Хакимов и Париси обговорили возможности экспорта производимого материала, а также поставку оборудования и сырья, используемого для этого оборудования. «Мы давно могли бы купить оборудование в Китае. Но мы ориентированы на качество и эффективность и хотим первоклассное оборудование, поэтому намерены строить завод по производству спанбонда с использованием итальянского оборудования», — заявил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Отметим, встреча проходила в режиме онлайн.

