Жителям России будут возвращать деньги за задержанные авиарейсы
Сегодня, 16:08Экономика
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Гражданам России будут возвращать деньги за билет, если рейс был задержан по вине авиакомпании.
Как пишет издание Dni.ru, соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму на рассмотрение.
Основанием для возврата денег станет задержка вылета более чем на три часа. Госдума рассмотрит документ на текущей неделе.
Если закон примут, авиакомпании, по желанию пассажира, будут обязаны выплатить ему полную стоимость билета прямо в аэропорту. Возвратный или невозвратный билет при этом учитываться не будет.
Получить возмещение граждане смогут только в том случае, если это случилось по вине перевозчика. По словам разработчиков документа, это сделано для удобства пассажиров. Им дается право выбора в ситуации, когда авиакомпания не выполняет свои условия. Если вылет отменят из-за плохих погодных условий, эта мера действовать не будет.
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