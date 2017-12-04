Жителям России будут возвращать деньги за задержанные авиарейсы

Гражданам России будут возвращать деньги за билет, если рейс был задержан по вине авиакомпании.

Как пишет издание Dni.ru, соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму на рассмотрение.

Основанием для возврата денег станет задержка вылета более чем на три часа. Госдума рассмотрит документ на текущей неделе.

Если закон примут, авиакомпании, по желанию пассажира, будут обязаны выплатить ему полную стоимость билета прямо в аэропорту. Возвратный или невозвратный билет при этом учитываться не будет.