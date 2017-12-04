Центробанк лишил лицензий два банка
Сегодня, 18:13Экономика
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Банк России отозвал лицензию у московского кредитного учреждения «Европейский стандарт».
Как пишет издание Dni.ru, аналогичная мера была принята и в отношении к коммерческому банку «Новопокровский».
Это учреждение Центробанк так же лишил права на ведение деятельности. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
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