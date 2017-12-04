«Башавтотранс» полгода работал с автозаправкой без лицензии
Сегодня, 11:17ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Учалинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе фирмы "Регион-поставка". Не имея лицензию на эксплуатацию одной из автозаправок, предприятие более полугода поставляло горюче-смазочные материалы "Башавтотрансу".
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, лицензия на эксплуатацию автозаправки подтверждает безопасность ее использования. Из-за того, что ее не было, прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). По результатам его рассмотрения республики оштрафовал фирму на 40 тысяч рублей.
После прокурорской проверки организация подала необходимые документы для получения лицензии, следует из сообщения надзорного ведомства.
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