«Башавтотранс» полгода работал с автозаправкой без лицензии

Учалинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе фирмы "Регион-поставка". Не имея лицензию на эксплуатацию одной из автозаправок, предприятие более полугода поставляло горюче-смазочные материалы "Башавтотрансу".

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, лицензия на эксплуатацию автозаправки подтверждает безопасность ее использования. Из-за того, что ее не было, прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). По результатам его рассмотрения республики оштрафовал фирму на 40 тысяч рублей.