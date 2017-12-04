АФК «Система» получила в суде отказ в экспертизе по иску «Роснефти»

Представители «Роснефти», выступавшие по данному делу, обоснованно доказали, что объективной необходимости в экспертизе нет.

Сегодня, 4 декабря, стало известно, что 18-ый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказал в ходатайстве АФК «Система» о назначении финансовой экспертизы, касающейся реорганизации «Башнефти». Об этом сообщил ТАСС.

Уточним, 18-ый арбитражный апелляционный суд в Челябинске сейчас рассматривает серию апелляционных жалоб на решение Арбитражного суда Башкирии, который принял решение о взыскании с АФК «Система» 136,3 млрд рублей убытков в пользу «Роснефти», в состав которой теперь входит АНК «Башнефть». По данным ТАСС, сегодня представитель АФК «Система» попытался обосновать ходатайство о проведении финансово-экономической экспертизы тем, что необходимо установить, имелись ли убытки от реорганизации «Башнефти». Именно это обстоятельство «Роснефть» посчитала весомым аргументом, подавая свой первоначальный иск.

- Мы возражаем против экспертизы, дело достаточно простое - о взыскании убытков. Все категории являются правовыми, кроме размера убытков. Размер убытков подтвержден. Что здесь исследовать? - возразил в суде представитель «Роснефти» в ответ на требования оппонентов.