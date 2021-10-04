Средняя чистая зарплата в Уфе до июня 2021 года составляла 48300 рублей - РИА-Рейтинг

Средняя чистая зарплата в Уфе до июня 2021 года составляла 48300 рублей - РИА-Рейтинг
Средняя чистая зарплата в Уфе до июня 2021 года составляла 48300 рублей - РИА-Рейтинг
Вчера, 11:58ЭкономикаВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
По данным исследования, столица Башкирии заняла 24 место в стране по уровню зарплат.

Уфа заняла 24 место в рейтинге РИА-Новостей по уровню зарплат в стране, следует из результатов исследования.

По данным исследования, средняя чистая зарплата в столице Башкирии в первом полугодии 2021 года составила 48300 рублей, рост составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидеры по зарплатам - Салехард, Южно-Сахалинск и Москва. Аутсайдеры рейтинга - Грозный, Нальчик и Элиста.

Известно, что исследование подготовлено по информации Росстата. Средние зарплаты по городам взяты исходя из данных за январь–июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

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