В Башкирию РЖД инвестирует более 18 миллиардов рублей

До 2021 года «Российские железные дороги» планируют инвестировать в объекты инфраструктуры Башкирии более 18 миллиардов рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление заместителя главы Куйбышевской железной дороги Сергея Блохина.

По его словам, инвестиции пойдут в комплекс проектов, включающих в себя, в том числе, развитие транспортных узлов, энергетического хозяйства и обновление подвижного состава.