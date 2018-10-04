В Башкирию РЖД инвестирует более 18 миллиардов рублей

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Напомним, ранее, в 2017 году, на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Башкирии было направлено более 1,7 миллиарда рублей.
До 2021 года «Российские железные дороги» планируют инвестировать в объекты инфраструктуры Башкирии более 18 миллиардов рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление заместителя главы Куйбышевской железной дороги Сергея Блохина.
По его словам, инвестиции пойдут в комплекс проектов, включающих в себя, в том числе, развитие транспортных узлов, энергетического хозяйства и обновление подвижного состава.
В прошлом году на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Башкирии направили более 1,7 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на ремонт 78,6 километров путей, замену 44 стрелочных переводов, установку теневых навесов на 88 посадочных платформах.
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