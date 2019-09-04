Тариф для пригородных электричек для поездок в черте Уфы снижен

Стали известны новые тарифы на проезд на пригородных поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

По данным пресс-службы этой компании, стоимость проезда в городской от станции Дёма до станции Шакша составит 18 рублей для пассажиров, которые рассчитаются транспортной картой «Алга», но при оплате наличными стоимость проезда составит 21 рубль.

Как уточнили в пресс-службе, понижение тарифа относится только к тем поездкам, которые будут совершены в черте Уфы. Данную информацию также подтвердили в Башкирском регистре социальных карт.

Как подсчитали специалисты компании, в нашей республике их услугами пользуется каждый третий житель.