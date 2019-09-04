Путаница в документах станет причиной ликвидации 15% частных компаний в Башкирии

Почти шестая часть частных компаний, зарегистрированных в Башкирии, может быть ликвидирована в ближайшее время. Точнее речь идет о 11 674 компаниях, что составляет 15% от их общего числа. Такие данные опубликовал РБК-Уфа со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным налоговиков, ликвидация грозит частным компаниям, которые предоставили в Единый госреестр юридических лиц неверные данные об учредителях, руководителях и своих адресах.

С начала года в Башкирии уже были ликвидированы по таким же причинам 1 948 организаций, такая же участь ожидает еще около двух тысяч юридических лиц.

Налоговики подчеркивают, что подобная ситуация наверняка будет иметь неблагоприятные последствия и для учредителей, и для собственников компаний, допустивших нарушения. Не поздоровится и их контрагентам.