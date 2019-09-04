Башкирские депутаты нашли способ сберечь пчел от химикатов в будущем

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены обратиться в федеральный парламент с законопроектом, который. По их мнению, в будущем способен предотвратить гибель пчел от химикатов, распыляемых некоторыми аграриями. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая РБ.

Наши парламентарии считают, что причина случившегося нынешним летом мора пчел таится в том, что процесс распыления пестицидов и прочих химикатов на полях перестал быть подконтролен Россельхознадзору, как это было в стране до 2011 года. В последние годы контроль за такими сельхозработами резко упал, что и послужило причиной вредного воздействия химикатов на пчел.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев подчеркнул в своем выступлении в соцсетях, что бесконтрольное применение химикатов в погоне за прибылью может нанести вред не только насекомым, но и людям.