Башкирия потратит 1,7 млрд рублей на подключение больниц, школ и полиции к интернету

В ближайшие три года к высокоскоростному интернету должны быть подключены 2774 социальных учреждения – в основном это учебные и медицинские учреждения. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по информатизации.

На эти мероприятия планируется потратить 1,7 млрд рублей, которые должны поступить из федерального бюджета.

Примечательно, что данные планы подразумевают продолжение в виде использования созданной таким способом инфраструктуры для подключения к качественному интернету юридических и физических лиц, расположенных поблизости от социальных учреждений.

Как пояснил председатель Госкомитета РБ по информатизации Геннадий Разумикин, речь идет о проведении интернета, в том числе, во многие удаленные и труднодоступные села, которые раньше о нем только мечтали. В результате высокоскоростной интернет появится не только в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, но и местным избиркомах, отделениях полиции, пожарных частях и других важных объектах. Подрядчиком выступит ПАО «Башинформсвязь».