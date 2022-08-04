Клиенты Сбербанка стали чаще открывать малый бизнес в сфере розничной торговли

«Мы видим доверие к нам со стороны наших клиентов, которое с каждым годом растёт. Так, например, в этом году к нам пришли уже 111 тысяч компаний. Мы ожидаем продолжения роста числа активных клиентов, поскольку сейчас сотрудники, работающие по найму, чаще склоняются к старту своего бизнеса. Отвечая на потребности клиентов, которые открывают бизнес в сфере розничной торговли, мы в июне запустили специализированное решение для этой отрасли. Сервис "СберБизнес. Розничная торговля" позволяет предпринимателям, которые используют расчётный счёт и эквайринг Сбера, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию».