OCSiAl досрочно погасил бонды РОСНАНО

Компания по производству графеновых нанотрубок OCSiAl закрыла серию раундов по привлечению инвестиций в сумме свыше ста миллионов долларов. По оценкам инвесторов стоимость компании составляет порядка двух миллиардов долларов.

По сообщению ТАСС, инвестиционный банк J.P. Morgan, который действует в качестве агента по размещению, совместно с инвестфондом Da Vinci Capital организовал инвестиционные раунды, собравшие пул международных институциональных и частных инвесторов. Часть полученных средств направили на погашение пятилетних бондов (эмиссионных долговых ценных бумаг, работающих по принципу банковских вкладов), которые ранее выпустила компания OCSiAl в пользу РОСНАНО. В свою очередь российская группа РОСНАНО вложила в акции и эмиссионные ценные бумаги OCSiAl шестьдесят миллионов долларов, получив не только полный возврат инвестиций, но и прибыль в размере десяти миллионов долларов по ранее выпущенным бондам. Одновременно с этим РОСНАНО осталось акционером OCSiAl. На данный момент рыночная стоимость пакета акций компании по производству графеновых трубок, принадлежащего РОСНАНО, превышает триста миллионов долларов. По словам Председателя Правления УК “РОСНАНО” Сергей Куликова, OCSiAl представляет собой феномен глобального технологического ландшафта. Продукция, выпускаемая компанией, уникальная, что делает ее лидером мирового рынка одностенных углеродных нанотрубок. Графеновые нанотрубки имеют большой потенциал, открывающий пути по их интеграции в глобальные товарные цепочки. “Для нас приоритетом первого порядка является полная реализация потенциала проекта, инициирующего глобальную трансформацию в производственных материалах”, - сказал Куликов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter