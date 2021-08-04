Новый продукт от Сбера в Башкирии позволяет получить максимальный доход

Новый продукт от Сбера в Башкирии позволяет получить максимальный доход
Новый продукт от Сбера в Башкирии позволяет получить максимальный доход
Вчера, 18:34ЭкономикаФото: sberbank.ru
Жители Башкирии хранят на накопительных счетах в Сбербанке почти 6,3 млрд рублей.

За год эта сумма увеличилась в 2 раза. В первом полугодии в Сбербанке было открыто почти 59 тысяч накопительных счетов, тогда как в прошлом году за аналогичный период времени их было открыто только 36,6 тысяч.

«Накопительный счёт» — это продукт, который сочетает в себе достоинства банковского вклада и счёта. Как и вклад, он позволяет получать проценты, но при этом является бессрочным и не содержит никаких ограничений на пополнение или снятие средств - на счету может быть любая сумма. Благодаря этим преимуществам накопительные счета пользуются спросом у жителей республики.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

– «Накопительный счет» - это очень удобный продукт для наших клиентов. Они могут самостоятельно выбрать дату старта отчетного периода, например, можно открыть его в день получения зарплаты, чтобы иметь возможность сразу пополнить и получить максимальный доход. При этом клиенту не обязательно иметь неснижаемый остаток на счете, он может снять деньги в любой момент. Если же у клиента имеются свободные деньги, то он может их приумножить, самостоятельно корректируя свой доход.

Если в отчетный период минимальный остаток на счёте находится в диапазоне от 3 000 до 1 000 000 рублей, то на минимальную сумму остатка будет начислено 3% годовых. На остаток менее 3 000 рублей или сумму, превышающую 1 000 000 рублей, будет начислено 0,01% годовых. Открыть «Накопительный счёт» можно в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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