«Кроношпан» выкупит у Башкирии земли за 134 миллиона рублей

В 2019 году Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности завода, выпускающего продукцию в режиме пуско-наладки, хотя официально в эксплуатацию он не введен. Эксперты СПЧ также рекомендовали руководству Росприроднадзора, Росводресурсов и Роспотребнадзора провести проверку на предприятии для оценки его воздействия на окружающую среду. СПЧ также отмечали, что в октябре 2018 года департамент Росприроднадзора вынес отрицательное заключение экологической экспертизы деятельности «Кроношпана», после чего завод должен был закрыться, но этого не произошло.