«Кроношпан» выкупит у Башкирии земли за 134 миллиона рублей

Компания «Кроношпан Башкортостан» выкупит у Корпорации развития республики землю индустриального парка «Уфимский» в Кирилловском сельсовете Уфимского района. Такое решение вынес Арбитражный суд Башкирии, удовлетворив иск предприятия.
На этом участке площадью 194,36 гектара возведены заводы «Кроношпана». Согласно документу, в 2013 году компания арендовала эти земли на 49 лет. После перехода земель в собственность предприятия договор об аренде больше не будет действовать. Предприятие заплатит за участок 133,8 млн рублей. Цена была рассчитана как сумма десятикратного размера годовой аренды, хотя по кадастровой карте земли стоит более 669 млн рублей.
«Кроношпан» должен внести платёж в течение месяца после заключения договора купли-продажи. Если компания уклонится от регистрации перехода прав, она будет обязана заплатить Корпорации развития штраф 100 тысяч рублей.
Напомним, производство «Кроношпан» называют «тяжким наследием» прежнего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Ради огромных вложений австрийской группы компаний, которой принадлежит завод, прежнее руководство республики одобрило строительство деревообрабатывающего завода «Кроношпан», которое началось в 2013 году. Оно было приостановлено из-за массовых протестов населения. Однако позже стройку все же возобновили.
В 2019 году Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности завода, выпускающего продукцию в режиме пуско-наладки, хотя официально в эксплуатацию он не введен. Эксперты СПЧ также рекомендовали руководству Росприроднадзора, Росводресурсов и Роспотребнадзора провести проверку на предприятии для оценки его воздействия на окружающую среду. СПЧ также отмечали, что в октябре 2018 года департамент Росприроднадзора вынес отрицательное заключение экологической экспертизы деятельности «Кроношпана», после чего завод должен был закрыться, но этого не произошло.
в 2020 году компании изменили категорию степени негативного влияния на окружающую среду с третьей на первую, обозначающую «значительное негативное воздействие». «Кроношпан» не согласился с данным решением и пытается оспорить его в судебном порядке. Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно с управлением ФСБ Башкирии, прокуратурой Башкирии и управлением Ростехнадзора начало проверку предприятия.
На Петербургском международном экономическом форуме глава Башкирии Радий Хабиров подписал с компанией соглашения о реализации двух инвестиционных проектов в Уфимском районе. Согласно этому договору, «Кроношпан» реконструирует завод по выпуску ОСП и построит новый, сумма вложений предприятия составит 13 млрд рублей. Кроме того, заводы компании станут участниками экономической зоны «Алга».