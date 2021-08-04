Чем обернется для дольщиков уголовное дело против компании Кирилла Бадикова

Если вспомнить недавнюю историю, выяснится, что «Госстрой», появившийся на строительном рынке Башкирии в 2014 году и поначалу громко заявивший о себе, так и не смог достроить ни одного своего дома. Уже в 2018 году было возбуждено более 140 исполнительных листов по искам от обманутых дольщиков этой компании. После напряженных поисков инвестора Группа компаний «Садовое кольцо» согласилась им стать. Компания вложит собственные средства в долгострои, рассчитывая возместить свои инвестиции за счет получения компенсационных участков по программе «Масштабных инвестиционных проектов» («МИП»).