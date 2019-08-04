Свершилось: В Уфе снесут дома на улицах Крупской и Ульяновых
Квартал с двухэтажками в Черниковке будет снесен, сообщили в городской администрации.
Часть этих домов планировали снести еще в 2015 году. Инвестиционно-строительный комитет подготовит проект межевания и планировки для участка общей площадью 20,8 гектара.
Под снос попали 12 домов по улице Нежинской, 11 домов на улице Интернациональной и один — на улице Маяковского. Теперь здесь планируют возвести шестиэтажные дома.
Тем временем, в разработку отдали еще один квартал. Власти дали разрешение ООО «Новый город инвестиции» разработать квартал в Советском районе Уфы.
Компании предстоит подготовить проекты планировки и межевания территории в 34 гектара, ограниченной улицами Кировоградская, Пархоменко, Галле и Крупской. Готовые проекты требуется передать в Главархитектуру в течение 18 месяцев.
В настоящее время здесь неподалеку от 26-этажного жилого дома, строящихся высоток, отеля, административных зданий расположены частные жилые дома.