Прокуратура Башкирии: Не выдал зарплату – плати штраф
Вчера, 15:42ЭкономикаЛилия Клюковская
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Не первый раз предприятие в Благовещенском районе не выплачивает своевременно заработную плату своим работникам.
«Не май месяц», однако зарплату не выплатили даже за весенний месяц. Задолженность перед 149 сотрудниками к началу лета составила более 3,5 млн. рублей.
В связи с тем, что данное нарушение произошло повторно, межрайонной прокуратурой в отношении предприятия возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей в доход государства.
Восстановление трудовых прав граждан взято на контроль Прокуратурой.
Медиакорсеть также следит за развитием событий
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