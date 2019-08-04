Прокуратура Башкирии: Не выдал зарплату – плати штраф

«Не май месяц», однако зарплату не выплатили даже за весенний месяц. Задолженность перед 149 сотрудниками к началу лета составила более 3,5 млн. рублей.

В связи с тем, что данное нарушение произошло повторно, межрайонной прокуратурой в отношении предприятия возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей в доход государства.