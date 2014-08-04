Врезавшись в дерево, уфимский водитель покалечил двух пассажирок и ребенка

Трое взрослых и 7-летний мальчик стали участниками ДТП на 21 километре дороги Уфа-Оренбург. Вечером 3 августа водитель «Лада Гранта» при повороте от Уфы в сторону поселка Локотки съехал в кювет, после чего машина врезалась в дерево. В результате аварии сам автовладелец, две пассажирки и ребенок были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Всего за сутки в столице Башкирии произошло 107 аварий, 15 человек получили травмы.