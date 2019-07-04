В Башкирии на отопление потратят 7,5 миллиардов рублей

Более 7,5 млрд рублей уйдет на подготовку к зиме и обновление энергооборудования, сообщает «Башинформ».

Всего к зиме предстоит привести в штатный режим более 1,5 тысячи котельных, 4000 километров теплосетей и другие коммунальные объекты. Ведутся работы по модернизации энергооборудования.

В этом году запланирован капитальный ремонт 2287 многоквартирных домов, в рамках выполнения которого будут заменены внутридомовые системы теплоснабжения. Также в 13 населенных пунктах планируется перевести на индивидуальное отопление около двух тысяч квартир, для теплоснабжения социальных объектов построить 11 блочно-модульных котельных.