Продажи Renault в России выросли на 16%
Сегодня, 15:43Экономика
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За первые шесть месяцев 2018 года автоконцерн Renault увеличил объемы продаж своих легковых и грузовых машин в Российской Федерации на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
С января по июль текущего года в РФ было продано 70 900 автомобилей Renault. Об этом пишет RNS.
Так в одном только июне поставки Renault увеличились на 11% - до 13 600 единиц. Компания воплощает стратегию развития производства машин внутри России.
Напомним, продукция Renault реализуется в РФ более чем 150 дилерами. Автомобили концерна производят на заводах в Москве и Тольятти.
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