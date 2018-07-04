Минэкономразвития: в 2018 году доллар будет стоить в среднем 60,8 рубля

Ведомство подготовило документ «Картина экономики». В нем в общих чертах обрисована ситуация в экономике России за минувший июнь. Об этом пишет RSN .

Из отчета Минэкономразвития следует, что уровень обменного курса рубля к доллару не изменится до конца 2018 года. Средние значения первого полугодия показывают, что во второй половине года доллар в России можно будет купить за сумму порядка 60,8 рубля.

Эксперты ведомства указывают, что на стоимость рубля влияет глобальное давление на национальные валюты развивающихся государств. Новые санкции уже меньше беспокоят инвесторов. Однако до 2024 года нормализация в кредитно-денежной политике ЕЦБ маловероятна. Для этого необходимо, чтобы влияние стимулирующего бюджетного импульса в США было исчерпано и американская валюта немного ослабла по отношению к евро. Именно это может положительно сказаться на увеличении стоимости валют развивающихся государств.