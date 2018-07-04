Федерация автовладельцев России: на 76% АЗС недоливают топливо

Мониторинг недолива был проведен на 34 АЗС в 13 регионах России. Его итоги опубликовала «Медуза» со ссылкой на ФАР.

Как выяснилось, в среднем на заправках недоливают 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив — 19% — был замечен на одной из АЗС федеральных и региональных сетей.

Тем временем, по данным Росстата, в январе-мае 2018 года бензин подорожал на 7,3% при общем уровне инфляции в 1,6%. Для борьбы с ростом цен правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо. И в итоге через несколько недель ФАС сообщила о стабилизации цен на бензин.