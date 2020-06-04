Компания «5колесо» запустила бесплатную программу «Добрые Дела в трудные времена»

Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 колесо» — это крупнейшая компания, которая предлагает клиентам шиномонтажный сервис высокого европейского уровня в 14 городах России.

Специалисты компании «5 колесо» используют самое современное скоростное оборудование, которое позволяет быстро и качественно осуществить все виды услуг по ремонту и уходу за колесами автомобилей. Ежегодно компания перекидывает более миллиона комплектов колес и выправляет более 3 миллионов автомобильных дисков по всей стране.

Безопасность на дороге начинается с колес: экономия на их обслуживании может стать угрозой для жизни и здоровья водителей и пассажиров.

Компания «5колесо» запустила программу «Добрые Дела в трудные времена» - бесплатное обслуживание для всех! Поэтому всем нашим клиентам бесплатно предоставляются следующие услуги:

• Бесплатный ремонт прокола*: съем и установка колес, ремонт прокола жгутом,

• Бесплатная подкачка колес воздухом или азотом,

• Бесплатная подкачка велосипедов, колясок, инвентаря (мячи, тюбинги и пр.),

• Бесплатная диагностика колес: проверка давления и балансировки колес, проверка геометрии дисков, проверка износа шин.

По итогу диагностики каждый водитель получает рекомендации по эксплуатации колес и необходимым процедурам от специалистов компании «5колесо».

Также напоминаем, что «5колесо» проводит бесплатное обслуживание машин спецслужб на постоянной основе: скорой помощи, МЧС, Полиции, Росгвардии и коммунальных служб. Одна страна - одна команда!

В это сложное время у вас становится одной проблемой меньше. Садясь за руль, вы будете уверены, что безопасность вас и вашей семьи, а также надежность автомобиля повышена.

Давайте делать вместе Добрые Дела!

Ваше «5колесо»

*каждый участник программы лояльности может получить бесплатный ремонт прокола 1 раз в месяц. Чтобы стать участником программы лояльности «5колесо», нужно приехать и пройти регистрацию в любой шиномонтажной мастерской «5колесо».