Эксперты предсказали повышение курса доллара до 90 рублей к концу года
Сегодня, 15:46ЭкономикаФото: pxhere.com
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Согласно базовому прогнозу ЦМАКП (Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), к концу 2020 года рубль может ослабнуть по отношению к доллару до курса 90 к одному.
Кроме этого, ВВП в РФ может снизиться на 8,2%. Эксперты также предрекают падение инвестиций в основной капитал на 19%, сообщает infox.ru.
При этом по прогнозу Центробанка ВВП в России упадет лишь на 4-6%, а по мнению специалистов Минэкономразвития - на 5%. В ведомстве предполагают, что курс доллара упадет до 75-76 рублей.
По мнению экспертов ЦМАКП, ограничения по коронавирусу сохранятся до третьего квартала текущего года. Затем может начаться очередная волна эпидемии. После частичного снятия ограничений получится лишь немного восстановить активность экономики в мире.
В то же время спрос на нефть и её добыча будет сокращаться, а средняя цена не превысит 37 долларов за баррель.
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