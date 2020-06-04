Эксперты предсказали повышение курса доллара до 90 рублей к концу года

Кроме этого, ВВП в РФ может снизиться на 8,2%. Эксперты также предрекают падение инвестиций в основной капитал на 19%, сообщает infox.ru.

При этом по прогнозу Центробанка ВВП в России упадет лишь на 4-6%, а по мнению специалистов Минэкономразвития - на 5%. В ведомстве предполагают, что курс доллара упадет до 75-76 рублей.

По мнению экспертов ЦМАКП, ограничения по коронавирусу сохранятся до третьего квартала текущего года. Затем может начаться очередная волна эпидемии. После частичного снятия ограничений получится лишь немного восстановить активность экономики в мире.