В Башкирии полицейских подозревают в халатности при хищении госимущества

Директор Управления имущества казны Башкирии Наиль Батыршин обратился в прокуратуру Башкирии, региональное Управление ФСБ, а также в МВД республики, и к руководству прокуратуры и отдела полиции Кушнаренковского района с жалобой на действия полицейских, не принявших никаких мер после сообщения о хищении госимущества. Помимо проверки данной жалобы, предстоит также серия судов в Арбитражном суде Башкирииот отмене сделки и взыскании убытков. В качестве истца в данном случае выступит ГКУ «Управление имуществом казны РБ», а в качестве ответчиков - ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» и ООО «УралРегионСтрой».

Описываемые события произошли в конце мая и остались бы незамеченным для широкой интернет-аудитории, если бы такая рядовая, на первый взгляд, рабочая операция не оказалась связана с целым букетом серьезных нарушений.

Сам себе договор

Представители ГКУ «Управление имуществом казны РБ» изложили в жалобе подробности происшествия.

Первопричиной конфликта стала сделка по продаже недействующей пятикилометровой ветки трубопровода, протянутой возле села Тарабердино по участку площадью 607 гектаров, которым владеет вышеупомянутое Управление имуществом. При этом продавцом труб выступило ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз», которое на самом деле никаких имущественных прав на данном участке не имело. Покупателем стало ООО «УралРегионСтрой». Договор купли-продажи был заключен 24 апреля текущего года, в нем указано, что «товар, передаваемый по настоящему договору, свободен от любых прав третьих лиц, не является предметом спора, под арестом либо в залоге не состоит». Однако, как оказалось, данная информация не соответствовала действительности.

По словам представителей Управления имуществом, подтвержденным документально, недействующий трубопровод Кушнаренковской оросительной системы находится в республиканской собственности и не может выступать предметом торга. Решение об этом было вынесено Арбитражным судом еще 13 августа 2014 года и не было опротестовано, а следовательно – вступило в законную силу.

Не далее как 22 февраля 2018 года приказом Минземимущества республики оперативное управление Кушнаренковской оросительной системой балансовой стоимостью 1 750 000 рублей закреплено за ГКУ «Управление имуществом казны Республики Башкортостан». Данный объект в установленном порядке был внесен в Реестр государственного имущества Башкирии.

Тем не менее 7 мая покупатели начали на участке земляные работы, демонтаж и вывоз труб. Когда информация об этом дошла до Управления имущества, на место событий срочно выехали его сотрудники, чтобы прояснить ситуацию.

- Информация на месте подтвердилась. Там полным ходом шел демонтаж трубопровода, работы вели сотрудники ООО «УралРегионСтрой». Мы посчитали нужным вызвать полицию и показали документы, подтверждающие наши права на Кушнаренковскую оросительную систему. После этого сотрудники полиции потребовали, чтобы предприниматели прекратили работы, - так описал события заместитель руководителя ГКУ «Управление имуществом казны РБ» Арнольд Юсупов.

В процессе дальнейшего разбирательства с представителями ФГБУ «Башмелиоводхоз» выяснилось, что они не подозревали о смене собственника Кушнаренковской оросительной системы и пребывали в уверенности, что она по-прежнему находится в федеральной собственности и предприятие вправе им распоряжаться. По крайней мере, так заявили представители «Башмелиоводхоза».

- Даже если допустить, что они действительно не знали о решении Арбитражного суда от 2014 года, теперь-то их об этом уведомили. Значит, неправомерная сделка должна быть расторгнута и работы на участке прекращены. Однако все продолжилось с точностью до наоборот, демонтаж и вывоз труб, которые являются государственной собственностью, не прекращался,- пояснил Арнольд Юсупов. – При этом все наши обращения в полицию с требованием призвать нарушителей к порядку и прекратить противозаконные действия, полиция оставляла без внимания.

Сам себе закон

Интересное наблюдение: обвиняя представителей Управления имуществом казны в нарушениях, участники договора купли-продажи трубопровода – ФГБУ «Башмелиоводхоз» и ООО «УралРегионСтрой» - прежде всего нарушили положения документа, скрепленного их подписями. Так, в договоре есть положение, где отмечено, что «покупатель обязан подготовить необходимые документы на земляные работы, согласовать соответствующие действия с организациями – владельцами земельных участков и смежных коммуникаций, находящихся в пределах земельных участков, на которых расположен товар». Как видно на практике, непосредственное обращение представителей Управления Имуществом, как владельцев земельного участка, к работникам ООО «УралРегионСтрой» с требованием прекратить демонтаж и вывоз труб, не возымело никакого действия.

Подобное наплевательское отношение к закону со стороны предпринимателей, именующих себя продавцами и покупателями данного земельного участка и оросительной системы, прослеживается на протяжении всей описываемой эпопеи. Иначе как объяснить тот факт, что они выставляют себя в некоторых СМИ в виде «жертв беспредела властей», умалчивая о том, что сами, по сути, пытаются присвоить и похитить государственное имущество?

В противовес им представители Управления имуществом казны стараются решать вопрос сугубо в правовом поле.

- Мы обратились в Арбитражный суд РБ к ФГБУ «Башмелиоводхоз» и ООО «УралРегионСтрой» с исками о признании недействительной сделки между ними, взыскании убытков и восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, - сообщил Медиакорсети Арнольд Юсупов.

24 мая Управление имуществом казны Башкирии подало ходатайство в Арбитражный суд республики о принятии обеспечительных мер для соблюдения своих прав на принадлежащий ему нефункционирующий трубопровод в Кушнаренковском районе. По идее на время судебного разбирательства работы на спорном объекте должны были прекратиться. Однако они по-прежнему продолжаются. Дело едва не дошло до беды.

- 27 мая мы снова получили от местных жителей информацию о том, что на участке продолжается демонтаж труб системы мелиорации и выехали на место. Мы увидели, что трубы уже погрузили и собираются увозить. Тогда мы попытались преградить путь самосвалу. В результате он едва не сбил одного из наших сотрудников. Прибывшие по нашему вызову сотрудники полиции взяли объяснения у водителя автомобиля, и у нас, а затем уехали, - рассказал Арнольд Юсупов.

По его словам, на участок стали съезжаться мужчины на автомобилях, некоторые из них прятали предметы, очень похожие на оружие. Тем не менее в тот день добиться остановки демонтажа и вывоза труб все-таки удалось. Но ненадолго.

28 и 29 мая ситуация повторилась. Представители ООО «УралРегионСтрой» взялись за дело еще более активно.

- Мы поставили свои автомобили на дороге перед большегрузами и перегородили им проезд. Несколько раз на место происшествия приезжала полиция, однако вместо того, чтобы предотвратить хищение государственного имущества, полицейские потребовали, чтобы мы освободили дорогу и дали проехать большегрузам, - рассказал Арнольд Юсупов.

30 мая представителям Управления имуществом РБ фактически пришлось провести весь день на месте событий, пытаясь остановить вывоз госимущества в неизвестном направлении. Однако предотвратить разграбление трубопровода все равно не удалось и на сегодняшний день его демонтаж и вывоз уже практически завершены.

– После этого, 31 мая и 1 июня, мы вынуждены были обратиться в Арбитражный суд РБ с новыми исками: к ООО «УралРегионСтрой» - о восстановлении положения, существовавшего при нарушении права, и пресечении противоправных действий, к ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» - о взыскании убытков и к двум ответчикам в лице ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» и ООО «УралРегионСтрой» - о признании их сделки о купле-продаже недействительной, - рассказал Арнольд Юсупов. - Мы также считаем, что бездействие сотрудников Кушнаренковского отдела полиции, в результате которого нанесен реальный ущерб государству, граничит с должностным преступлением - а именно халатностью, и поэтому подали жалобу на их действия.

Таким образом одно нарушение - купля-продажа чужого имущества – повлекло за собой цепную реакцию из других серьезных нарушений, в которые оказались вовлечены, в том числе, и стражи порядка.

Как стало известно Медиакорсети, по ситуации вокруг Кушнаренковской оросительной системы в МВД проводится тщательная проверка. Началась также проверка и по жалобе, поступившей от Управления имуществом казны РБ.