Центробанк: уровень инфляции в России в 2018 году не превысит отметку 4%

По словам первого зампреда ЦБ России Ксении Юдаевой, к началу 2019 года регулятор предрекает рост инфляции в стране от 3% до 4%. Об этом пишет портал rns.online.

Ожидается, что инфляция будет ближе к отметке 4%. Данный прогноз был сделан в марте.

Сейчас же темпы инфляции на месячной основе ускорились. Если все останется без изменений, то к концу 2018 года ее темпы роста составят 4%. Такое положение вещей сохранится и в первом полугодии 2019 года, резюмировала Юдаева.