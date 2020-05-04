Глава Башкирии прокомментировал снижение поступлений в региональный бюджет
По словам Радия Хабирова, были предприняты меры, чтобы сгладить ситуацию.
Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о свежих статистических данных о социально-экономической стороне жизни республики, которые поступили из федерального центра.
По его словам, по итогам первого квартала 2020 года Башкирия продемонстрировала вполне высокие показатели деятельности. В частности, индекс промышленного производства врос на 1,7%. Хорошую динамику показали производства автотранспортных средств (158%), лекарств (130%), пищевых продуктов (117%), одежды (114%), металлургии (108%). Хорошо проявило себя сельское хозяйство (+5,4%). Нормально работает пока и строительная отрасль.
Однако наблюдается спад в производстве мебели, обработке древесины, производстве готовых металлических изделий (кроме машин).
Радий Хабиров дал задание проанализировать все показатели.
Он отметил, что нельзя не учитывать последние события, связанные с пандемией коронавируса и остановкой многих предприятий. Это отразилось, прежде всего, на налоговых поступлениях в региональный бюджет.
- Но мы были к этому готовы и предприняли определенные меры, - сообщил глава Башкирии.
Он призвал на инвестиционных часах уделять больше внимания помощи производственникам.