Башкирское речное пароходство: навигации в этом году не будет

Этой весной Башкирское речное пароходство впервые за свою историю не откроет навигацию. Дело в том, что предприятие еще в прошлом году было объявлено банкротом – принадлежащие ему суда и недвижимость выставлены на торги. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа».

Часть судов, владельцами которых могут стать или уже стали как юридические, так и физические лица, будет использована по назначению, то есть, продолжат ходить по реке. Часть судов ждет распиловка на металлолом. Часть будет переоборудована в плавучие гостиницы.

Согласно проведенной инвентаризации, у Башкирского речного пароходства 87 судов. Из них 44 – теплоходы, 31 – баржи. На торгах уже проданы 30 из них. В частности, в апреле за 11,41 млн рублей продали самый известный теплоход «Башкортостан».

Павел Юрченко, управлявший пароходством в 2014 году, прокомментировал "Коммерсанту" ситуацию так:

- Мое личное мнение — цель банкротства всех предприятий группы БРП была достигнута. Те, кто сейчас контролирует процедуру банкротства, получили главный актив — речной порт Уфы вместе с принадлежащими ему карьерами и техникой, то есть бизнес по добыче и перевозке песчано-гравийной смеси. Это — курица, несущая золотые яйца, так как все дороги в Башкирии строятся на насыпях из ПГС. Это гарантированные, обеспеченные бюджетом несколько миллиардов рублей в год.

Предназначенные для перевозки ПГС рабочие баржебуксирные составы, принадлежавшие БРП, по мнению Юрченко, выставлены на аукцион по завышенной цене, и их никто не купит.