Башкирия вышла на пятое место в ПФО по затратам на посевную на один гектар

Издание "Волга Ньюс" посчитало, сколько денег на один гектар вкладывается во время посевной в разных регионах ПФО. Башкирия из 12-ти субъектов России, входящих в Приволжский федеральный округ,вышла на пятое место.

Самый большой бюджет посевной компании в округе - в Татарстане. Здесь на обработку одного гектара земли выделено 12,2 тыс рублей. Общая сумма составляет 20 млрд рублей. Должны засеять 1,8 млн га.

Самый экономный бюджет посевной - в Оренбургской области. Здесь потратят 9,2 млрд рублей на 3,2 млн га – на один гектар приходится 2,8 тыс рублей.

Башкирия по затратам на один гектар занимает пятое место среди регионов ПФО. Здесь на то, чтобы засеять 1,5 млн га, выделят 8,9 млрд рублей, затраты на один гектар земли состалят 6,8 тыс рублей.

Уже в течение недели по всей стране ведутся полевые работы. Но налицо отставание от графика прошлого года, это связано с погодными условиями, с затянувшимися холодами.