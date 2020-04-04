15 ведомств Башкирии теперь могут штрафовать компании за допущение ЧС

Новая мера подразумевает санкции лишь для должностных лиц, руководителей компаний и предприятий, госструктур и муниципальных властей.

Невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, невыполнение правил по предупреждению аварий и катастроф на производственных и социальных объектах предполагает штрафы. Для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств для ликвидации ЧС, а также несвоевременное направление их в зону предполагает штраф для должностных лиц от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.