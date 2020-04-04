15 ведомств Башкирии теперь могут штрафовать компании за допущение ЧС
Согласно Указу главы РБ, чиновники этих ведомств наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КОАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Новая мера подразумевает санкции лишь для должностных лиц, руководителей компаний и предприятий, госструктур и муниципальных властей.
Невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, невыполнение правил по предупреждению аварий и катастроф на производственных и социальных объектах предполагает штрафы. Для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.
Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств для ликвидации ЧС, а также несвоевременное направление их в зону предполагает штраф для должностных лиц от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
Составлять протоколы уполномочены министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты Минздрава, Минземимущества, Минлесхоза, Минсельхоза, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзора, Госстроя, Госкомторговли, Гостранса, ГКЧС, Гостехнадзора, Управления ветеринарии.