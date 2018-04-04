В Уфе продадут арестованное имущество должников

27 апреля в управлении судебных приставов продадут арестованное имущество должников, сообщили в пресс-службе ФСПП по республике.

Уфимцы смогут приобрести следующие транспортные средства:

— «КамАЗ» 4308 А3, 2011 г. в. Местонахождение: Бакалинский район. Начальная продажная цена: 957 000,00 руб. Сумма задатка: 478 500,00 руб. Шаг аукциона: 9 570,00 руб.

— Трактор МТЗ – 80Л, 1993 г. в. Местонахождение: г. Стерлитамак. Начальная цена: 187 000,00 руб. (с учетом НДС) Сумма задатка: 93 500,00 руб. (с учетом НДС). Сумма задатка: 1 870,00 руб. (с учетом НДС).

—Трактор ЮМЗ-6, зав. № 782229, 1992 г. в. Местонахождение: Балтачевский район. Начальная цена: 109 000,00 руб. (без учета НДС). Сумма задатка: 54 500,00 руб. (без учета НДС). Шаг аукциона: 1 090,00 руб. (без учета НДС).

— Трактор Т-150, зав. № 148521, 1984 г. в. Местонахождение: Балтачевский район. Начальная цена: 100 000,00 руб. (без учета НДС). Сумма задатка: 50 000,00 руб. (без учета НДС). Шаг аукциона: 1 000,00 руб. (без учета НДС).

— Автомобиль ГАЗ 32212, автобус класса В, 2011 г. в. Начальная цена: 346 131,87 руб. Сумма задатка: 17 306,60 руб. Шаг аукциона: 3 461,32 руб.

— Грузовой автомобиль-самосвал Шанкси SX3254JS384, 2006 г. в. Местонахождение: Кушнаренковский район. Начальная продажная цена: 338 000,00 руб. Сумма задатка: 169 000,00 руб. Шаг аукциона: 3 380,00 руб.