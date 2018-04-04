В Башкирии уменьшился прожиточный минимум на душу населения

Сегодня, 4 апреля, премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление правительства РБ об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц IV квартала 2017 года – 8318 рублей.

Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в следующих размерах: 8850 рублей (для трудоспособного населения), 6810 рублей (для пенсионеров) и 8288 рублей (для детей).

Отметим, что в сравнении с предыдущим периодом, который определялся на основании данных о III квартале, данный показатель уменьшился в среднем на 250-300 рублей. В декабре прошлого года прожиточный минимум на душу населения составил 8611 рубль. Для трудоспособного населения он составлял 9187 рублей, для пенсионеров – 7061 рубль, для детей – 8483 рубля.

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