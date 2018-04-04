Минфин Башкирии: почти все население республики имеет высшее образование
Ведомство провело опрос и получило очень интересные данные.
В течение трех первых месяцев 2018 года республиканское Министерство финансов проводило опрос среди граждан Башкирии на темы, связанные с бюджетом. Тема, безусловно, важная и нужная, так как, во-первых, бюджет формируем мы все с вами своими честными налоговыми отчислениями.
А во-вторых, региональный бюджет – это финансирование всей социальной сферы: здравоохранение, образование, дороги и т. д.
В опросе приняли участие 875 человек, из них 694 или 79% - женщины.
Подавляющее число опрошенных – 770 человек или 88% - имеют высшее образование. В этом мы впереди не только других регионов России, но и всей планеты: данные статистики по России говорят, что у нас в стране около половины населения, точнее, около 60% имеют образование высшее и среднее, то есть, оба вида.
Далее идут, собственно, три вопроса, ответы на которых, в свою очередь, рождают новые вопросы.
Вопрос 1. «Зачем вам нужна информация о бюджете?».
Полученные ответы:
44% - используют в работе;
19% - для повышения бюджетной грамотности;
17% - в учебных целях;
20% - другие варианты.
Вопрос 2. «Принимали ли Вы участие в общественном обсуждении проекта Бюджетного прогноза Республики Башкортостан на период до 2035 года?»
Полученные ответы:
45,6% - нет, хоть и собирались;
38,74% - нет и не планировали;
15,66% - да.
Вопрос 3. «Понятная ли вам информация о бюджете на сайте Минфина?»
Полученные ответы:
52% - да;
41% - нет, требуется дополнительная информация;
7% - нет, использую другие источники информации о бюджете.
Из опроса и из результатов его складывается такое ощущение, что он хоть и проводился на портале «Открытая республика», то есть, был доступен абсолютно для всех желающих, приняли в нем участие практически в полном составе весь штат самого Министерства финансов. Ну и студенты еще или стажеры. Точнее, студентки и стажерки, судя по гендерному составу.