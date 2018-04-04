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Минфин Башкирии: почти все население республики имеет высшее образование
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Минфин Башкирии: почти все население республики имеет высшее образование

Сегодня, 10:02ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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