Рубль вырос относительно доллара США и евро, после снижения ставки ФРС

Снижение ставки ФРС с 1,5-1,75% до 1-1,25% вызвано рисками, которые несет для финансовой системы новый коронавирус, пишет rns.online.

До оглашения решения по снижению ставки курс доллара США был 66,54 рубля, евро – 74,03 рубля. После объявления евро потерял в цене 44 копейки, а доллар – 58 копеек.

Если сравнивать с закрытием предыдущей торговой сессии, то доллар США опускался по отношению к рублю на 0, 94 копейки – до 65,5 рублей. Курс евро снизился на 77 копеек, стоимость евровалюты составила 73,25 рублей.