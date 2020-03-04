Рубль вырос относительно доллара США и евро, после снижения ставки ФРС
4 марта, 19:17ЭкономикаФото: ru.wikipedia.org
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По данным Московской биржи курс российской валюты резко вырос после того, как ФРС США эсктренно снизила ставку на 0,5 п. п.
Снижение ставки ФРС с 1,5-1,75% до 1-1,25% вызвано рисками, которые несет для финансовой системы новый коронавирус, пишет rns.online.
До оглашения решения по снижению ставки курс доллара США был 66,54 рубля, евро – 74,03 рубля. После объявления евро потерял в цене 44 копейки, а доллар – 58 копеек.
Если сравнивать с закрытием предыдущей торговой сессии, то доллар США опускался по отношению к рублю на 0, 94 копейки – до 65,5 рублей. Курс евро снизился на 77 копеек, стоимость евровалюты составила 73,25 рублей.
Отмечается, что до 2020 года экстренное совещание ФРС проводили в 2008 году, когда в мире наблюдался серьезный экономический кризис.
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