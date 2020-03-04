Мэрия Уфы отчиталась о доходах и расходах бюджета в 2019 году

Сегодня, 4 марта, на заседании горсовета сити-менеджер Ульфат Мустафин отчитался по показателям городского бюджета.

По его словам, доходы в минувшем году превысили на 19,6% и превысили 33 миллиарда рублей, расходы составили 32,4 миллиарда рублей. Он отметил, что объем муниципального долга снизился на 100 миллионов рублей.

Снизились также и расходы на обслуживание муниципального долга, экономия по процентам составила 185 млн рублей. Снизилась также и кредиторская задолженность с миллиарда четырёхсот миллионов до 267-ми миллионов рублей.