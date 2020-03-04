Башкирия вошла в тройку лидеров российских регионов по работе с экспортерами
Работу с экспортерами в Башкирии высоко оценили в Российском экспортном центре.
Российский экспортный центр составил рейтинг региональных центров поддержки экспорта за прошедший год. По работе с экспортерами Башкирия заняла третью строчку. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география и др. Башкирию в этом списке опередили Московская область и Алтайский край.
Мероприятия, которые позволили показать высокий результат, проводятся Центром поддержки экспорта РБ в рамках региональных проектов «Развитие экспорта в РБ» и «Развитие экспорта услуг в РБ», а также в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Владимира Путина.
По информации пресс-службы Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям, всего в 2019 году услугами Центра воспользовался 641 субъект малого и среднего предпринимательства. При этом объем поддержанного экспорта превысил 3,5 млрд руб. Кроме того, Центр организовал деловые поездки на международные мероприятия для 113 компаний Башкирии.