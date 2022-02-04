Экономист прокомментировал информацию о росте цен на нефть марки WTI

Экономист прокомментировал информацию о росте цен на нефть марки WTI
Экономист прокомментировал информацию о росте цен на нефть марки WTI
Сегодня, 01:23ЭкономикаФото: pxhere.com
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников поделился мнением по вопросу повышения стоимости нефти марки WTI, которая впервые с 7 октября 2014 года перешагнула через 90 долларов за баррель.

По словам эксперта, рынок таким образом отвечает на решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) продлить в марте добычу «черного золота» на 400 тыс. баррелей в сутки, пишет RT.

Масленников отметил, что при этом страны, которые участвуют в данной сделке, в полной мере не имеют потенциала повышения добычи. Потому что отставание от графиков на 1 февраля превосходило 800 тыс. баррелей в сутки, что в свою очередь, увеличивает нехватку нефти на рынке. Соответственно, все остальные марки тоже начинают набирать в цене, пояснил аналитик.

В дальнейшем жа, по его словам, ситуация начнет стабилизироваться — если, разумеется, ОПЕК компенсирует недостаток своей добычи и одновременно с этим увеличат объемы другие производители. Тогда примерно к середине года может образоваться профицит — когда предложение перекрывает спрос. В заключение эксперт сообщил, что сейчас в течение некоторого времени цены на нефть будут варьироваться в пределах 75-85, максимум — 90 долларов. А в дальнейшем, по его словам, все будет зависеть от достижения баланса между спросом и предложением.

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