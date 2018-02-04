Архитекторы из Башкирии вышли в финал международного конкурса

Открытый международный конкурс архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России проводится по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Архитектурное бюро AKHMADULLIN ARCHITECTS (Уфа) вошло в ТОП-20 финалистов этого конкурса. Уфимские архитекторы представили на конкурс проект малоэтажной застройки.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что перед жюри стояла задача выявить 20 лучших проектов, которые потом можно будет использовать.

- Мы сегодня находимся в обсуждении, как мы можем это сделать, - сказал Михаил Мень. - Один из возможных вариантов — через механизмы единого института развития АИЖК найти средства, чтобы выкупить эти проекты и погрузить их в единый реестр типовых проектов, которые по поручению правительства РФ ведёт Минстрой России. Тогда застройщики смогут брать их из документации, и останется сделать только привязку к местности. Второй вариант — увидев на наших сайтах победителей, застройщики смогут выйти напрямую, или взять эскизные решения за основу.

В начале апреля станут известны победители и призеры конкурса. До 5 проектов, занявших первое место, получат по 2 миллиона рублей, до 5 проектов, занявших второе место — по 1,5 миллиона рублей, до 10 проектов, занявших третье место — по 1 миллиону рублей. Позже эти работы презентуют на форуме «Среда для жизни», который пройдет с 18 по 20 мая в Калининграде.