В Башкирии начал действовать закон о налоговых каникулах

В Башкирии начал действовать закон о налоговых каникулах

Вчера, 16:40ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
С сегодняшнего дня в Башкирии вступил в силу закон о налоговых каникулах для предпринимателей. Инициатива была поддержана депутатами Госсобрания-Курултая в ноября 2020 года.

Теперь индивидуальные предприниматели, которые впервые зарегистрировали свой бизнес, могут применять упрощенную систему налогообложения до января 2024 года. Мера направлена на поддержание малого бизнеса.

— В краткосрочный период закон сократит поступления в бюджет, но в долгосрочной перспективе за счет поддержания предпринимательской активности может показать хорошую экономическую отдачу, — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Благодаря новому законопроекту бюджет республики недополучит 30 миллионов рублей, а в консолидированный бюджет не поступит до 90 миллионов рублей.

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