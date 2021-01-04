В Башкирии начал действовать закон о налоговых каникулах

Теперь индивидуальные предприниматели, которые впервые зарегистрировали свой бизнес, могут применять упрощенную систему налогообложения до января 2024 года. Мера направлена на поддержание малого бизнеса.
— В краткосрочный период закон сократит поступления в бюджет, но в долгосрочной перспективе за счет поддержания предпринимательской активности может показать хорошую экономическую отдачу, — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Благодаря новому законопроекту бюджет республики недополучит 30 миллионов рублей, а в консолидированный бюджет не поступит до 90 миллионов рублей.