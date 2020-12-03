Мэрия Уфы потратит на охрану своих зданий свыше 15 миллионов рублей

В документации сказано, что начальная, то есть максимальная, сумма контракта составляла 19,4 миллионов рублей. В торгах участвовали пять различных компаний. Победитель аукциона, компания «Центурион-Лонге», предложил администрации сэкономить и выполнить услуги за 15,4 миллиона рублей.
В условиях договора сказано, что охранное предприятие будет обслуживать здания администрации с начала 2021 года до конца лета 2023 года. Деньги будут выделены из бюджета администрации.
По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», компания зарегистрирована в 1998 году. За последние 12 месяцев фирма заключила 10 контрактов на общую сумму свыше 45,4 миллионов рублей. В 2019 году чистая прибыль компании составила 25,8 миллионов рублей.