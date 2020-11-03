Экономический ущерб Башкирии в прошлый эпидсезон оценили в 500 миллионов рублей

Замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина рассказала, что ежегодно в республике регистрируется от 600 тысяч до миллиона случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Экономический ущерб в предыдущий эпидсезон от этих заболеваний для республики оценивается свыше 500 миллионов рублей. До конца этого года планируется привить 60% жителей Башкирии.