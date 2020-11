Экономический ущерб Башкирии в прошлый эпидсезон оценили в 500 миллионов рублей

Вчера, 2 ноября, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провёл совещание с руководителями крупных промышленных предприятий, на котором обсудили вакцинацию сотрудников.

Андрей Назаров отметил, что в период сложной эпидобстановки в республике, необходимо провести вакцинацию работников на предприятиях. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что ведомство окажет промышленникам содействие, в частности, предоставит информацию и контакты поставщиков вакцин. Минздрав также готов организовать работу прививочных кабинетов или выставить передвижные кабинеты. В настоящее время за счёт работодателя прививается около 300 тысяч работников предприятий. Замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина рассказала, что ежегодно в республике регистрируется от 600 тысяч до миллиона случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Экономический ущерб в предыдущий эпидсезон от этих заболеваний для республики оценивается свыше 500 миллионов рублей. До конца этого года планируется привить 60% жителей Башкирии. Отметим, что бесплатную вакцину получают дети, школьники, сотрудники образовательных и медицинских организаций, лица старше 60 лет, студенты, призывники и люди с хроническими заболеваниями. Предприятия должны организовывать вакцинацию сотрудников за счет своих средств. Напомним, на оперативном совещании в правительстве республики 26 октября Максим Забелин сообщил, что 1,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа, что составило 31% населения. Кроме того, 42 медика, работающих в «красной зоне», получили вакцинацию от коронавируса.

