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Жителям Башкирии обещают стремительный рост зарплат за три года
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Жителям Башкирии обещают стремительный рост зарплат за три года

Сегодня, 10:53ЭкономикаМарат ГареевФото: Минэкономразвития РБ
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