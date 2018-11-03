Жителям Башкирии обещают стремительный рост зарплат за три года

В Государственном-Собрании – Курултае Башкирии накануне рассмотрели прогноз социально-экономического развития Башкирии на ближайшие три года с 2019-й по 2021-й. Об этом сообщает официальный сайт министерства экономического развития региона. С докладом в парламенте выступил руководитель ведомства Сергей Новиков.

Он отметил, что программа трехлетнего развития Башкирии ориентирована на выполнение актуальных «майских указов» президента Владимира Путина.

В частности по плану прогнозируется рост валового регионального продукта (ВРП) Башкирии на 2,0-3,4% ежегодно. В целом за три года он вырастет на 11% к 2017 году.

Промышленное производство вырастет за три года на 18%. Прирост производства в сельском хозяйстве за три года должен составить 6%. На 10% к 2017 году вырастет ввод жилья. Торговля увеличится также на 10%.

Один из самых сложных (провальных) моментов в республиканской экономике – инвестиции, как, впрочем, и строительство и ввод жилья. Здесь правительство в лице министерства экономического развития обещает прирост капвложений на 5% и более к 2021 году.

Согласно прогнозу, улучшение собственного благосостояния должен почувствовать каждый житель республики. Средний размер зарплаты с нынешних 32,8 тысячи рублей должен подрасти до 38,6% рублей. Рост составит почти 18%.