В отделениях Банка УРАЛСИБ появился бесплатный Wi-Fi

Банк УРАЛСИБ запустил в отделениях бесплатный беспроводной доступ к Интернету для своих клиентов.

Сегодня Wi-Fi доступ есть в 130 офисах банка. Планируется, что до 1 декабря 2017 года к Интернету можно будет подключиться более чем в 200 офисах Банка УРАЛСИБ по всей России.

Наличие беспроводного доступа в Интернет, прежде всего, позволит продемонстрировать клиентам удобство онлайн-сервисов банка в режиме реального времени. Данные сервисы позволяют клиентам проводить большую часть банковских операций (от денежного перевода и оплаты коммунальных услуг до открытия вкладов, получения кредита и страхования имущества) без посещения офиса банка. При этом Интернет банк УРАЛСИБа входит в Топ-10 самых эффективных российских интернет-банков – согласно исследованию Internet Banking Rank 2017 Аналитического агентства Markswebb Rank & Report.

Чтобы подключить Wi-Fi в отделениях Банка, нужно найти на своем электронном устройстве (мобильном телефоне, планшете или ноутбуке) сеть «Uralsib_free» и пройти несложную регистрацию.

Узнать о наличии беспроводного Интернета в офисе можно у сотрудников ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по соответствующей табличке «Wi-fi» в зоне ожидания.

Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала.