В Буздякском районе Башкирии построили дорогу за 97,5 миллиона

В Буздякском районе Башкирии сегодня открыта подъездная дорога к селу Идяшбаш. На строительство было потрачено 97,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, данный населенный пункт является одним из самых отдаленных – он находится в 60 км от райцентра. В период межсезонья эта дорога становилась труднопроходимой и создавала сложности для проезда легкового транспорта. А главное – для ежедневного подвоза детей в школу в село Сабаево, которое находится в 10 км от села Идяшбаш.