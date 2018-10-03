Минздрав Башкирии начал проверку после скандала с просроченным инсулином

На сайте минздрава Башкирии появилось сообщение о проведении проверки фактов использования просроченного инсулина при лечении пациентов ряде стационаров регион.

- В связи с появлением в средствах массовой информации данных о том, что якобы зафиксированы случаи предоставления лекарственных препаратов (инсулин) с истекшим сроком годности, специалистами министерства по данному факту начата ведомственная проверка, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Между тем, десятью днями ранее проверкой нарушений при закупке инсулина уже занялся Следственный комитет, который возбудил дело на неустановленных пока должностных лиц ГКУ «Управление материально-технического обеспечения минздрава РБ» (ГКУ УМТО МЗ РБ). Поводом для подозрений стало не только качество препарата, но и вероятные аферы при госзакупках.

Как следует из материалов дела, в текущем году именно ГКУ УМТО МЗ РБ, будучи заказчиком на поставку лекарства «Инсулин гларгин», провело 67 однотипных электронных аукционов. Общая стоимость закупаемого лекарства по всем контрактам превысила 32 миллиона рублей. По закону при сумме закупок не более 10 миллионов рублей применяются оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на лекарственные препараты.

Однако, как полагает следствие, фактически ГКУ УМТО МЗ РБ произвело одну-единственную сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени, и в таком случае оптовая надбавка к ценам применяться не могла. Вместе с тем, неустановленные должностные лица учреждения, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, допустили применение надбавки, что увеличило стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 миллиона рублей. Таким образом бюджету республики был причинен крупный ущерб.

Расследование продолжается.